Vendita case sfollati, Salvatore: diffuse fake news. Stiano tranquilli, tassa su plusvalenza non c’è

All’informazione, pubblicata su alcuni media, secondo cui agli sfollati della zona rossa del Ponte Morandi sarà richiesto di pagare la tassa per la plusvalenza derivante della vendita dei loro immobili, oggi la capogruppo regionale del M5S Alice Salvatore ha replicato seccamente: “Quella tassa non c’è!”.

“Infatti – ha aggiunto Salvatore – nell’articolo 3 del cosiddetto Decreto Genova è chiaramente specificato che tutti i contributi, indennizzi e risarcimenti connessi al crollo del viadotto non concorrono alla formazione dell’imponibile ai fini Irpef.

A chi sta strumentalizzando la situazione degli sfollati della zona rossa, diffondendo peraltro notizie false, diciamo che farebbero meglio a concentrarsi su problemi concreti.

Gli sfollati stiano tranquilli. La vendita degli appartamenti della zona rossa al Comune di Genova è esentasse. Non c’è plusvalenza. Comunque, chi avesse dubbi in merito o non avesse ben capito il Decreto Genova, si rivolga agli Uffici del Commissario che hanno la competenza per richiedere un’interpretazione inequivocabile all’Agenzia delle Entrate”.