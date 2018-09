Vele d’epoca, a Viareggio l’ultima regata della stagione

Grande festa in Versilia dal 18 al 21 ottobre in occasione del XIV Raduno Vele Storiche Viareggio. La manifestazione chiuderà la stagione delle regate di vele d’epoca in Mediterraneo. Sono previste oltre 40 imbarcazioni in legno e l’assegnazione, dopo tre tappe, del Trofeo Artiglio 2018. Parteciperà anche una nutrita flotta di 5.50 Metri Stazza Internazionale, l’ex classe olimpica nata nel 1949, e le barche di Sangermani che si sfideranno per aggiudicarsi il Trofeo dedicato al noto costruttore navale scomparso quest’anno.

Le vele storiche, sono l’ultimo appuntamento della stagione 2018. Come da quattordici anni è diventato un appuntamento fisso per decine di imbarcazioni e per centinaia di membri di equipaggio che a Viareggio sigleranno idealmente la fine della stagione dedicata alle vele d’epoca e storiche. L’Associazione Vele Storiche Viareggio e il Club Nautico Versilia, con la collaborazione della Guardia Costiera, organizzeranno la XIV edizione del Raduno Vele Storiche Viareggio, al quale potranno partecipare tutti gli yacht a vela d’epoca, classici, Spirit of Tradition.

Le regate si correranno in tempo reale e l’AIVE, Associazione Italiana Vele d’Epoca, sarà responsabile della stazzatura delle imbarcazioni e delle classifiche per coloro che avranno scelto di regatare in tempo compensato con il certificato di stazza CIM. Main sponsor dell’evento la fiorentina Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella (www.smnovella.com), le cui origini risalgono al 1612, e la rinata acqua San Carlo (www.acquasancarlo.it), acquisita recentemente dallo stesso gruppo imprenditoriale.

L’appuntamento di Viareggio sarà valido come terza e ultima tappa della prima edizione del Trofeo Artiglio, campionato riservato a queste splendide Signore del mare. La manifestazione si svolgerà con il supporto di Mediterranean Yacht Maintenance di Antonio Farigu, specializzata nel settore della motorizzazione e impiantistica di maxi yacht e barche d’epoca concessionario dei più importanti motori ed accessori della nautica.ABov

Per maggiori informazioni: Consiglio Direttivo, Cell. +39 348 5809440 – E-mail Presidente: g.fernandes@velestoricheviareggio.org

E-mail Segretario: a.viggiano@velestoricheviareggio.org Web: www.velestoricheviareggio.org