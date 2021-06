Varazze ricorda i caduti del giugno 1944 durante il bombardamento della città il 13 del mese. Una cerimonia alla presenza delle Autorità.

Domani 13 giugno 2021 ricorre il 76mo Anniversario del bombardamento della Città di Varazze (1944);

la Comunità ricorderà le vittime con una cerimonia alla presenza delle Autorità Civili, Militari, delle Associazioni d’Arma e del locale associazionismo sociale e culturale.

Appuntamento alle ore 9:45, con Raduno davanti al Palazzo comunale delle Autorità Civili e Militari, per recarsi in corteo a deporre una corona alla lapide dei caduti in via Malocello.

A seguire, presso la Crocetta di Cantalupo, si terrà l’inaugurazione della “trincea” risalente alla seconda guerra mondiale.

Trincea riportata alla luce grazie al lavoro del Gruppo Alpini di Varazze.

Programma:

– Ore 10:30: Santa Messa officiata da Padre Candido Cappellano del Gruppo Alpini.

– Ore 11,15: scoprimento di una targa ricordo.

Interverranno:

Il Vicesindaco Luigi Pierfederici

Il Tenente Colonnello degli Alpini Fulvio Marengo.

Il Consigliere della Regione Liguria Alessandro Bozzano.

Il Presidente provinciale della sezione Alpini Emilio Patrone.