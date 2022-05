Varazze in sagra, una moltitudine di stand gastronomici e musica

La sesta edizione del Cundigiun, manifestazione gastronomica dedicata ai piatti tipici del nostro entroterra che porta frazioni e associazioni tra le vie e le piazze di Varazze si terrà il 28 dall’ora di cena e il 29 maggio 2022 fino alle ore 16,30.

Il Cundigiun – interviene il Consigliere comunale Vania Cerruti organizzatrice dell’evento – propone piatti tipici e specialità locali che verranno serviti in tutte le piazze cittadine. In ogni piazza di Varazze una frazione del gusto, in ogni piazza una specialità tipica del luogo. Il tema di questa edizione è l’ambiente”.

“La ripresa degli eventi turistici- afferma il Sindaco Luigi Pierfederici- deve essere per la Città di Varazze elemento di slancio e ripartenza, dopo la pandemia, senza però dimenticarci dei temi essenziali per lo sviluppo della Città stessa e soprattutto di quelli ambientali con particolare riguardo al tema della raccolta differenziata che non può essere sottovalutato e trascurato.

Sarà questa l’occasione – prosegue il primo cittadino – per rendere sempre più accogliente la nostra Varazze coinvolgendo le Associazioni locali e con la collaborazione della cittadinanza e dei gentili ospiti porteremo a compimento i nostri obiettivi.”

Girovagando tra gli stand, posizionati nei borghi di Varazze, da San Nazario al Solaro, passando per via Malocello e Piazza Patrone per arrivare in Piazza Nello Bovani potremo gustare e assaporare un’infinità di piatti, un tour gastronomico imperdibile.

Ecco tutte le tappe “golose” della manifestazione:

1.Piazza De Andrè

Frazione Alpicella – I ravioli al sugo di carne

2.Piazza Vittorio Veneto

Associazione Attraverso I Vostri Occhi- Bruschette

3.Piazza Vittorio Veneto

GAV (Gruppo Animazione Varazze) – Frisceu

4.Piazza Sant’Ambrogio

Polisportiva San Nazario – Polpettone e verdure ripiene

5.Piazza Beato Jacopo

Protezione Civile di Varazze -Minestrone alla ligure con crostini

6.Slargo Malocello

Associazione Culturale San Donato – Canestrelli

7.Slargo Malocello

Pastificio Fiorini -I Mandilli de Vaze al pesto

8.Piazza Patrone

Frazione Cantalupo- Buridda di stoccafisso alla Ligure

9.Viale Nazioni Unite

Oratorio Don Bosco – Animazione

10.Piazza Dante

Frazione Faie – Gubeletti

11.Piazza Dante

Frazione Pero – Totani fritti

12.Piazza San Bartolomeo

Confraternita di San Bartolomeo – Street Food, Focaccette

13.Piazza Bovani

Frazione Casanova – Muscoli alla casanovina

14.Piazza Bovani

Scout Agesci – Street Food, Cartocci di Panizza, Pasta au Tuccu

“Ringrazio tutte le nostre realtà territoriali sia dell’associazionismo che economiche – conclude il Sindaco – per la preziosa collaborazione nell’organizzazione dell’evento, e la S.A.T. per la particolare cura ed attenzione alla corretta raccolta dei rifiuti”