Pallavolo, Finali Regionali: festa per gli Under 19 della Colombo Genova e le Under 18 della Normac Plan

Le finali regionali FIPAV Liguria incoronano gli Under 19 della Colombo Volley Genova e le Under 18 della Normac Volley Plan

Domenica 15 Maggio nella Palestra di Via dei Castagni di Ceparana (SP) si è disputata la finale regionale dell’ under 19 maschile tra Colombo Volley Genova e Albisola Pallavolo Spinnaker. La manifestazione è stata organizzata dal CR Liguria nelle persone dei consiglieri Renzo Grippino e Flavio Federici ed è stata disputata con la formula di semifinali (al mattino) e finalissima alle ore 17.

Il titolo di Campione Regionale per la stagione 2021-2022 è stato conquistato con merito dai ragazzi della Colombo Volley Genova guidate dai mister Lorenzo Bottaro e Matteo Zanoni. Dopo aver superato in semifinale il Zephir Trading VDM di Elia Botti e Andrea Marselli (gara disputata nella Palestra SMS Manzoni di Via dei Castagni a Ceparana), i genovesi hanno superato nella finalissima i ragazzi dell’ Albisola Pallavolo Spinnaker di Elvio Ferrari e Paolo Caviglia (vincitori della semifinale disputata nella Tensostruttura PalaConti di Via Pietro Nenni a Santo Stefano di Magra contro i ragazzi della Pronci Pub Carcare guidati da Luca Garra e Enrico Fazio). Colombo Volley Genova – Albisola Pallavolo Spinnaker 3-0 (25/11 25/15 25/21).

La gara è stata diretta con grande competenza dalla terna regionale composta da Piazza Tonino, Lazzerini Rosa e D’Arcangelo Desiree designati dal FAR Liguria.

Le semifinali del mattino disputate nella Palestra SMS Manzoni di Via dei Castagni a Ceparana e nella Tensostruttura PalaConti di Via Pietro Nenni a Santo Stefano di Magra, per la disponibilità degli impianti FIPAV Liguria ringrazia i gestori, si erano concluse con i seguenti risultati: Zephir Trading VDM – Colombo Volley Genova 0-3 (13/25 13/25 12/25) e Albisola Pallavolo Spinnaker – Pronci Pub Carcare 3-0 (25/20 25/20 25/22).

Domenica 15 Maggio al PalaDuferco Paolo Corradi di Arenzano (GE) si è disputata la finale regionale dell’ under 18 femminile tra la Normac Volley Plan e la Serteco Volley School. La manifestazione è stata organizzata dal CR Liguria nelle persone dei consiglieri Sabrina Grassi e Alessandro Cartasso ed è stata disputata con la formula di semifinali (al mattino) e finalissima alle ore 17. Il titolo di Campione Regionale per la stagione 2021-2022 è stato conquistato con merito dalle ragazze della Normac Volley Plan guidate dai mister Marco Trabucco e Thomas Ghiglione, che dopo aver superato in semifinale il Lunezia Volley di Giacomo Martinelli e Davide Rullo (disputata al PalaCus di Genova) hanno superato nella finalissima la Serteco Volley School di Paolo Corrado e Giulia Della Rosa (vincitrice della semifinale tiratissima disputata nella palestra Gramsci di Via Boeddu a Genova contro le ragazze della Clapsy Albisola Volley guidate da Luca Parodi e Samuel Lavagna).

Normac Volley Plan – Serteco Volley School 3-1 (22/25 25/12 25/11 25/19)

La gara è stata diretta con grande professionalità e competenza dalla terna regionale composta da Giovanni Tamburini, Martina Auditore e Danilo Scotto. designati dal FAR Liguria.

Le semifinali del mattino si sono disputate al Palacus di Viale Gambaro e nella Palestra Gramsci di Via Boeddu, per la disponibilità delle quali FIPAV Liguria ringrazia i gestori. Ecco i risultati:

ASD VPL Lunezia Volley – Normac Volley Plan 0-3 (15/25 20/25 23/25)

Clapsy Albisola Volley – Serteco Volley School 2-3 (16/25 22/25 25/18 25/22 11/15)