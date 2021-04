Varazze in mostra con il pittore Angelino Vaghi

La Gallery Malocello di Varazze presenta un nuovo appuntamento online con “Un Artista a settimana”. In mostra dal 19 al 25 aprile il pittore Angelino Vaghi.

Da lunedì 19 a domenica 25 aprile 2021, mostra online dalla Gallery Malocello con la presentazione delle opere del pittore Angelino Vaghi.

L’arte della Gallery Malocello di Varazze sul web (The art of the Malocello Gallery in Varazze on the web), per non interrompere il successo fino ad ora ottenuto ed il messaggio socio-culturale, che il gruppo di artisti dell’associazione varazzina promuove e porta avanti a “tutto tondo” fin dalla sua costituzione.

In tempi di pandemia da Covid-19, con conseguente attuale annullamento di mostre ed eventi culturali, la “Gallery Malocello” di Varazze, via Malocello n. 37, sede dell’Associazione Artisti Varazzesi, chiusa fino a nuove disposizione delle competenti Autorità, in accordo con i propri soci propone a concittadini, gentili ospiti e fans tutti, una temporanea ed alternativa iniziativa, consistente nella programmazione espositiva online, denominata: “Un Artista a settimana” con in evidenza la

Galleria fotografica dell’ultima mostra di Angelino Vaghi … >>

Angelino Vaghi, è un Artista che non si è voluto fermare ai primi già pur apprezzabili risultati, ma ha fatto della continua evoluzione l’anima del suo iter pittorico ed umano, ottenendo una lunga serie di primi premi, prestigiosi riconoscimenti e l’apprezzamento di critica e pubblico.

“La sua pittura è prudente, mai invasiva, per certi versi addirittura ermetica, esattamente come mi è parso Vaghi stesso.” (Daniele G. Genova, Scrittore e Poeta)