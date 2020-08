Varazze confermata Bandiera Blu 2020

La città di Varazze si conferma anche nel 2020 Bandiera Blu delle località turistiche balneari.

“Per il prestigioso riconoscimento internazionale, attribuito dalla FEE (Foundation of Environmental Education), viene presa in esame non solo la qualità delle acque ma anche tutta una serie di requisiti essenziali, quali la gestione ambientale, la depurazione delle acque, i servizi offerti, la sicurezza per la balneazione ed in particolare le informazioni, le attività di educazione ambientale rivolte a scuole, cittadini e turisti”, afferma il Sindaco Alessandro Bozzano.

“Un risultato che si riconferma per la diciannovesima volta – rammenta il Sindaco – a testimonianza di come, nonostante il periodo di grandi difficoltà dovute alla gestione dell’emergenza legata al virus Covid19, la tutela dell’ambiente, del mare e dell’ecosistema marino siano una priorità per questa Amministrazione comunale. Un sentito ringraziamento va ai cittadini, agli operatori economici, ai servizi di gestione del territorio e a tutti coloro che hanno contribuito anche quest’anno all’ottenimento della Bandiera Blu”.

“I nostri obiettivi, per i quali lavoriamo quotidianamente – prosegue l’Assessore all’Ambiente Luigi Pierfederici – sono valorizzare e proteggere il nostro splendido litorale promuovendo attività turistiche e manifestazioni ecosostenibili, cercando di sviluppare la coscienza sociale anche sulla problematica dei rifiuti dispersi in mare mediante iniziative in sinergia con il porto turistico Marina di Varazze che si è distinta anche quest’anno con l’ottenimento della “Bandiera Blu per gli approdi”, con la Capitaneria di Porto, nonché con le associazioni locali quali efficaci “stakeholders” di comunicazione e di promozione del territorio”.

Giovedì 20 agosto alle ore 21.00, presso il giardino dell’ex asilo “Boschine”, si terrà l’evento inaugurale di una serie di appuntamenti denominata “Mare in mostra”, con la presentazione pubblica della Bandiera Blu 2020 ottenuta dal Comune per le spiagge e dalla Marina di Varazze come approdo turistico.

La serata sarà caratterizzata dalla proiezione commentata di immagini marine a cura dei ricercatori e dei biologi dell’Associazione Menkab, il respiro del mare, con particolare riferimento al mondo dei mammiferi marini, quale momento informativo per turisti e cittadini, rileva l’Assessore Pierfederici ricordando che il Comune è sottoscrittore della “Carta di Paternariato Pelagos” dal novembre 2016.

Gli eventi proseguiranno il 28 e il 29 agosto con una mostra fotografica presso l’Area Ottagono della Marina di Varazze, che percorrerà la storia del legame di Varazze con il mare. Dal 17 al 23 di agosto verranno inoltre svolte attività di pulizia dei fondali in collaborazione con i biologi dell’Associazione Menkab, il respiro del mare, la Marina di Varazze e diversi esperti subacquei, per concludersi con la divulgazione di buone pratiche comportamentali in caso di avvistamento e spiaggiamento di cetacei presso i diportisti e le associazioni nautiche e di pesca locali.