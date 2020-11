Vandali nella notte rompono vetri dei portoni e auto a Sampierdarena

Brutto risveglio per i cittadini che abitano a Sampierdarena, in via Dottesio e via Daste.

Per la seconda notte consecutiva vandali, per il momento ignoti hanno spaccato i vetri dei portoni e i lunotti di alcune auto parcheggiate il tutto nonostante le limitazioni notturne alla circolazione implicite nell’ordinanza del sindaco e del Dpcm governativo.

A farsi portavoce di questa situazione la capogruppo della Lega in consiglio comunale Lorella Fontana che afferma: “non si può tollerare che mentre i cittadini per bene rispettano le norme in modo ligio vi siano persone in giro di notte indisturbate che spaccano quello che trovano lungo il loro cammino e ne parlerò immediatamente al nostro assessore Giorgio Viale”, mentre per il consigliere comunale Davide Rossi, il problema sicurezza va risolto una volta per tutte implementando il personale delle forze dell’ ordine in servizio notturno ma il governo nazionale deve fare la sua parte.

Anche la consigliera municipale Serena Russo è sconcertata dall’accaduto e fa notare come vi sia anche il tema ordinanza anti l’alcol sospesa a causa del problema covid con molti cittadini e commercianti del quartiere che segnalano l’aumento di persone moleste in varie vie della delegazione che creano disagio agli operatori dei negozi, ultimo caso in ordine cronologico a Dinegro.