Genoa, domani una domenica di lavoro per la squadra

Un allenamento tira l’altro. Anche domenica il tecnico Maran e lo staff ritroveranno il team per proseguire, in una linea di continuità, il programma settimanale delle sedute. Un appuntamento che chiuderà la prima parte dei lavori, lasciando spazio alla seconda orientata in direzione della trasferta di Udine. Il rientro dei nazionali, che prenderà il via tra qualche giorno dopo l’ultima carrellata di match e nella speranza che non si materializzino brutte sorprese, rimpinguerà le scelte a disposizione (non ci sono squalifiche da scontare) dell’allenatore, ultimate le valutazioni sulle condizioni dei singoli al ritorno. Si chiude così una settimana proficua anche per le rilevazioni funzionali tracciate con i sofisticati sistemi in uso, termometro dell’andamento dopo le criticità affrontate a causa dei contagi pregressi.