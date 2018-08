Valpolcevera, modifiche alla viabilità fino al 2 settembre

L’assessorato alla Mobilità e al trasporto locale comunica che da oggi venerdì 17 agosto a domenica 2 settembre sono stabilite le seguenti prescrizioni:

divieto di transito dalle ore 7.30 alle 9.30 e dalle ore 17 alle 19 per i veicoli di massa superiore a 7,5 t adibiti al trasporto di cose, esclusi gli autoveicoli che trasportano merci deperibili e/o derrate alimentari, carburante destinato agli impianti di distribuzione e alle utenze locali e i veicoli autorizzati per comprovate necessità, nei seguenti tratti stradali: lungomare Canepa (nel tratto compreso fra la rampa discendente dal ponte elicoidale che adduce allo stesso lungomare Canepa e via Guido Rossa) e via Guido Rossa nel tratto compreso fra la rotatoria Fiumara (esclusa) e lungomare Canepa.