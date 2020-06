Valley’s Got Talent 2020 quest’anno l’edizione online

Valley’s Got Talent 2020, dedicato alle esibizioni di giovani talenti, quest’anno ripiega sulle piattaforme social e programma l’evento per sabato 13 giugno alle ore 21:00.

“Da parte della Consulta Giovanile di Sant’Olcese è arrivato il momento di svelare il progetto al quale abbiamo lavorato in questi mesi di lockdown. In sinergia con gli amici di Valley’s Got Talent abbiamo dato luce al Valley’s Got Talent 2020 Virtual Edition, un evento divenuto un grande classico nell’estate della Valle Stura e di solito tenuto live nelle piazze, che quest’anno per ovvi motivi ha dovuto spostare il proprio svolgimento sulle piattaforme online. Un evento che raccoglie giovani talenti da tutta Italia, sullo stile del varietà. Siamo molto felici di presentarvi questa collaborazione, attiva su più punti, soprattutto tecnici e artistici. I nostri valori e principi hanno incontrato una grande possibilità di condivisione degli obbiettivi, mettendo al primo posto la valorizzazione dei giovani artisti, la libertà di espressione e la solidarietà, importante più che mai in questo periodo. Come Consulta Giovanile di Sant’Olcese siamo lieti, ancora una volta, di poter dare voce a ragazzi e ragazzi, fornendo loro una prospettiva di espressione anche in questo momento delicato e difficile per molti. Il nostro lavoro non si è mai fermato, per ribadire ancora una volta la necessità di sviluppare un circuito di attività per tutte le ragazze e i ragazzi della provincia di Genova e non solo. Qui sotto trovate il comunicato ufficiale, comprensivo di tutte le informazioni utili.

Valley’s Got Talent Virtual Edition 2020

Neanche il corona virus poteva fermare il Valley’s Got Talent; l’evento solidale made in Valle Stura torna anche quest’anno ma in un’inedita versione virtuale nel rispetto dei decreti vigenti ed in collaborazione con la Consulta Giovanile di Sant’Olcese. Niente show dal vivo, la serata originariamente in programma per il 13 giugno presso il Comune di Rossiglione, verrà trasmessa lo stesso giorno, a partire dalle ore 21.00, sulla pagina Facebook e sul canale Youtube della giovane associazione culturale valligiana. Più di venti giovani artisti provenienti da ogni angolo dello Stivale hanno ri creato il palcoscenico del VGT nelle proprie stanze registrando le loro performance scelte per l’occasione. Tra i partecipanti anche alcuni visi noti: dal menestrello della lingua ligure Mike FC Ferroni al più giovane dj e producer al mondo, il tredicenne piemontese Mike37. Special guest, nonché padrino della serata, Gene Gnocchi , già testimonial del VGT durante l’edizione 2017. Arte e gioventù ancora una volta protagoniste a sostegno di una buona causa, anche la solidarietà infatti sarà 2.0 per mezzo della piattaforma Gofundme – Italia. Attraverso una donazione al link presente sul post in evidenza, nella pagina Facebook “Valley’s Got Talent -VGT-”, sarà possibile sostenere l’iniziativa “VGT e Gruppo Scout Ovada 1 contro il Covid 19” per finanziare l’acquisto di presidi sanitari e tablet destinati agli ospedali e alle case di riposo dell’Alto Monferrato e della Valle Stura. Non vi resta che sintonizzarvi numerosi con noi per vivere, anche questa volta, le emozioni dello spettacolo distanti ma uniti.