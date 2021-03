Vaccino anti Covid, M5S: approvato protocollo gestione liste di riserva in Liguria

“Nel solco di quanto messo a punto dalla Regione Lazio, come M5S Liguria abbiamo depositato un ordine del giorno per impegnare la giunta Toti ad attivarsi urgentemente al fine di predisporre anche nella nostra regione un protocollo per la gestione dei vaccini anti SARS-CoV-2 inutilizzati a causa di mancata presentazione del paziente prenotato, al fine di evitare sprechi di dosi e garantire al meglio la salute pubblica.

L’atto è stato votato all’unanimità in consiglio regionale.

Anche in Liguria, dunque, si provvederà a mettere a punto un sistema di chiamata finalizzato a evitare gli sprechi delle dosi vaccinali inutilizzate.

L’iter consiliare conferma che quando c’è la volontà, la politica fa gli interessi dei cittadini.

In questa fase delicata di contrasto alla diffusione del virus, la somministrazione del vaccino in tempi certi e rapidi è essenziale per la tutela della salute.

E’ indispensabile non sprecare le dosi vaccinali inutilizzate, preziose per il bene di tutta la comunità”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale Paolo Ugolini, primo firmatario dell’ordine del giorno approvato ieri all’unanimità in consiglio regionale.