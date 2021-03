Vaccino anti Covid in Liguria, 18mila prenotazioni dal sistema dei medici di base

“Abbiamo 18mila prenotazioni dal sistema dei medici di Medicina generale che sono impegnati a raccogliere le richieste dei loro pazienti”.

Lo ha dichiarato stasera il governatore ligure Giovanni Toti.

In Liguria dalle 14 di ieri i medici di medicina di base stanno raccogliendo le prenotazioni per i vaccini anti Covid per le categorie prioritarie, pazienti fragili e ultrafragili (non gli ultrafragili che verranno vaccinati negli stessi luoghi degli ultraottantenni).

Vaccini anti Covid e (alcuni) medici di base fannulloni, Toti: è scandaloso

“Oggi – ha aggiunto Toti – abbiamo incontrato Confindustria Sanità con Francesco Berti Riboli, Confcommercio Salute con Luca Pallavicino e la Lega delle Cooperative a cui abbiamo preannunciato una manifestazione di interesse per essere tra i primi, come Regione Liguria, ad aprire le vaccinazioni anche al mondo della sanità privata.

Da questo ci aspettiamo una ulteriore implementazione della capacità vaccinale nella nostra regione, probabilmente da fine marzo.

Altrettanto abbiamo fatto con i farmacisti che si stanno mettendo a disposizione di Regione Liguria una rete di punti di vaccinazione a partire dal 29 di marzo.

Contiamo che porti il sistema ligure da qui a a 40 giorni il sistema ligure a un volume di vaccini molto al di sopra di quello attuale, certamente al di sopra di 50mila somministrazioni alla settimana. Arrivo dei vaccini permettendo”.