Genoa-Udinese, 54° confronto in Serie A: le statistiche

Diciassette vittorie Genoa, 16 pareggi e 20 successi Udinese. L’angolo delle statistiche mette in luce questi numeri a livello di massimo campionato per i precedenti, con 74 gol per il Grifo e 87 per gli ospiti. A Marassi il bilancio è di 12 affermazioni rossoblù, 9 pareggi e 5 sconfitte. La media gol a incontro è stata di 3,04. Il Vecchio Balordo non batte i friulani da nove match (3 pareggi e 6 perse) tra casa e trasferta. Dall’inizio del girone di ritorno, l’Udinese è terza per numero di punti fatti (14 in 7 turni), alle spalle di Inter (21) e Juventus (16). Dei tre i gol realizzati in Serie A Tim da Ivan Radovanovic, due sono stati segnati agli avversari di sabato con la maglia del Chievo Verona. Cinque le reti firmate invece da De Paul al Genoa tutte da fuori area.