Vaccini, nominato il successore di Figliuolo: è il Generale Petroni

All’insegna della continuità provvederà al completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia

A partire dal 1 di aprile un nuovo Commissario, il Generale Tommaso Petroni per il contrasto alla pandemia, succede al Generale Francesco Figliuolo.

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi ha, infatti, firmato un Dpcm per nominare il Generale dell’Esercito Tommaso Petroni a Direttore dell’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, a decorrere dal 1° aprile.

L’Unità sarà composta da una parte del personale della struttura di supporto alle attività del Commissario straordinario per l’emergenza Covid e da personale in servizio al Ministero della Salute.

Le funzioni vicarie del Direttore dell’Unità sono attribuite al dott. Giovanni Leonardi, dirigente del Ministero della Salute.

Chi è il Generale Tommaso Petroni

Tommaso Petroni, brigadier generale dell’Esercito, specialità Tramat (arma dei trasporti e materiali), è già il responsabile della logistica alla struttura commissariale Covid-19.

La sua scelta, dunque, è all’insegna della continuità.

Il generale si occuperà di mantenere la continuità delle procedure attivate. Non solo per i vaccini, ma anche la contrattualistica di tutti i farmaci Covid-19 e dei dispositivi quali le mascherine. Senza contare l’amministrazione dei magazzini, quali l’hub di Pratica di Mare e anche il contatto con le agenzie di lavoro interinale per il personale Covid-19 da assumere, quali i medici vaccinatosi e non solo.