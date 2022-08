Va a Milena Muro il Liguria Quiz 2022 nel Giardino Letterario di Albenga

ALBENGA- Colpo di scena, nella splendida cornice del Giardino Letterario di Gerry Delfino, il “Liguria Quiz”, gioco ideato dall’ inesauribile Antonio Maria Lapenta, quest’anno è stato vinto, per la prima volta nella sua storia, da un non ligure: si tratta della torinese Milena Muro. Lapenta è una vera e propria anima per numerosi festival e kermesse culturali dedicate alla canzone, al teatro ed alla cultura ligure. Lapenta è l’ideatore e l’organizzatore di “Liguria Quiz”, il simpatico modo per fare conoscere giocando la storia e la cultura della nostra regione. Mentre le ultime edizioni si sono svolte nel Salone “Don Pelle” a San Giorgio, quella di quest’anno si è spostata di poche centinaia di metri per approdare al Giardino Letterario della famiglia Delfino. “Si tratta- ci ha spiegato lo stesso padrone di casa Gerry Delfino- di un gioco basato su un incontro culturale che si svolge fra due squadre, che vengono formate sul momento. La passata edizione ha visto il successo di Gustavo Ravera, l’attuale presidente dell’Unitre Comprensoriale Ingauna. Quest’anno non ci siamo meravigliati che a vincere sia stata una piemontese: a volte chi viene da fuori infatti può conoscere meglio la storia rispetto a molti di noi che abitiamo la nostra bella Liguria”. L’edizione 2022 ha riscosso notevole successo: è stata seguitissima ed appassionante. Antonio Maria Lapenta, pur non essendo anch’egli ligure, è molto legato alla nostra regione: “Sento un legame fortissimo per la Liguria- ci ha detto Lapenta- che frequento ormai da 60 anni. La prima volta che sono arrivato avevo 9 anni e ci ritorno ad ogni estate. Mio padre, medico come me, operò in un ospedale militare durante la Seconda Guerra Mondiale, accanto ad Alberto Rocco, che, poco dopo la fine del conflitto, divenne direttore dell’Ospedale di Santa Corona a Pietra Ligure. Erano molto amici così quando venne il momento di scegliere dove prendere casa per le vacanze, i miei genitori scelsero proprio Pietra Ligure”. Lapenta era anche molto legato ad Elmo Bazzano, un uomo impegnato ed appassionato, desideroso di custodire la cultura ligure. “Quando Elmo ci ha lasciato- prosegue Lapenta- il rapporto di amicizia è proseguito con sua figlia Silvia. A farmi conoscere Elmo fu un altro carissimo amico il professor Franco Gallea, in occasione di una edizione del Premio Letterario Anthia”.

CLAUDIO ALMANZI