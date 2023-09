Uno spettacolo di clarinetto con Giovanni Lanzini. Il 4 settembre ore 21:30 a Villa Durazzo a Santa Margherita.

Uno spettacolo di clarinetto con Giovanni Lanzini. In concerto lunedì.

Ancora una volta Associazione Musicamica ha un asso nella manica. Questa volta presenta un concerto per clarinetto solo, con un programma emozionante che passa dal classico per arrivare alla musica leggera.

Il titolo? “I racconti di un clarinetto…da Vivaldi al pop!”

Giovanna Savino, direttrice dell’Associazione e responsabile artistica, fa di nuovo centro. Offre al pubblico musica di qualità, sempre diversa, sempre coinvolgente. Ama la varietà, e infatti l’abbiamo vista proporre da Mozart al celtico alla musica elettronica. Tutto per regalare emozioni al pubblico.

Questa volta è il turno del clarinetto di Giovanni Lanzini.

In uno vero e proprio spettacolo di oltre un’ora di durata, il musicista intratterrà il pubblico con un programma carico di emozioni e di ricordi musicali.

Giovanni passerà da “Le Quattro Stagioni” di Vivaldi fino agli highlights della musica del cinema e del pop internazionale, viaggiando attraverso grandi nomi del clarinetto come Benny Goodman, Sidney Bechet e Acker Bilk, e terrà incollato il pubblico alle poltrone con il suono vibrante del suo strumento.

E saranno complici i quattro elementi dell’Universo (acqua, aria, terra, fuoco) che finiranno per essere il filo conduttore dello spettacolo “I racconti di un clarinetto…da Vivaldi al pop!”, spettacolo che entrerà nel cuore del pubblico soprattutto grazie alle raffinate rielaborazioni sonore di Giovanni Lanzini…su cui il suo strumento talvolta interviene con eleganza e anche ironia.

MAGGIORI INFORMAZIONI

L’appuntamento è dunque per lunedì 4 settembre 2023 alle ore 21: 30 presso Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure in via S.Francesco 3.

Ingresso a offerta libera in favore di Associazione Musicamica.

Direzione artistica a cura di Giovanna Savino.

Il programma –> Giovanni Lanzini clarinet & live electronics

Antonio Vivaldi: Presto (dal Concerto op. 8 n° 2 “L’Estate”)

Charles Gounod: Ave Maria (sul preludio BWV 846 di Johann Sebastian Bach)

Joseph Kosma: Les feuilles Mortes

Harold Arlen: Over the Rainbow

Benny Goodman: Sing Sing Sing

Acker Bilk: Stranger on The Shore

Luis Armstrong: What a wonderful World

Sidney Bechet: Si tu Vois ma Mère Petite Fleur

Henri Mancini: The Pink Panter

Morris Albert: Feelings

Astor Piazzolla: Libertango Oblivion

Ennio Morricone: Per un pugno di dollari

ABBA: The Winner Takes It All

BIOGRAFIA DI GIOVANNI LANZINI

Diplomatosi giovanissimo in clarinetto presso il Conservatorio di Musica Statale “L. Cherubini” di Firenze, Giovanni Lanzini si è in seguito perfezionato con illustri strumentisti quali Karl Leister (Orchestra Filarmonica di Berlino), Primo Borali (Orchestra RAI di Milano) e Vincenzo Mariozzi (Accademia di Santa Cecilia di Roma).

Da anni svolge intensa attività concertistica che lo ha visto esibirsi per le più prestigiose Associazioni musicali italiane ed all’estero (Francia, Germania, Svizzera, Austria, Croazia, Svezia, Finlandia, Danimarca, Romania,

Stati Uniti, Africa, Portogallo, Albania, Repubblica Ceca, Kosovo, Cile) sia come solista che con i gruppi di musica da camera da lui fondati, tra i quali il Quartetto Italiano di Clarinetti, il Quartetto di Fiati “Benedetto Carulli”, il Trio Clarinetto Concertante, il “Serenatensemble” e il “Trio Lanzini”.

Poi nel 1987 ha avuto l’opportunità di esibirsi dinanzi a Sua Santità Giovanni Paolo II in Vaticano e nel 1995 ha rappresentato l’Italia al VI Incontro europeo del clarinetto che ricevendo entusiastici consensi che gli hanno valso l’invito a tenere un concerto l’anno successivo presso il Conservatorio di Musica di Le Havre.

Nel 1990 si è esibito come solista nell’ambito del Festival di Spoleto.

E nel 1997 è stato inoltre invitato, con il Quartetto Italiano di Clarinetti, dalla Società dei Compositori Croati al 34° Festival di Musica Contemporanea di Opatija, dove ha eseguito “prime assolute” di compositori italiani dedicate al quartetto, registrando per l’occasione per Radio Zagabria e per la televisione nazionale croata.

Nel 2008 è stato invitato dalla prestigiosa Houston Texas University per tenere una master-class, concerti e registrazioni radiofoniche.

Ha effettuato varie registrazioni radiofoniche e televisive per la RAI nel 1987, 1989 e 2012 ed ha al suo attivo l’incisione di otto compact-disc di musica classica e contemporanea per le etichette EMI Classic, Bongiovanni, Miki-Mako, Agenzia Spaziale Italiana, Iktius, Avvenimenti, San Paolo Audiovisivi, EMA Records, SaM records.

Premiato in vari Concorsi Nazionali ed Internazionali, nel 1987 ha vinto il Primo Premio Assoluto all’XI Concorso Internazionale di Musica “Città di Stresa” e nel 1989 il Primo Premio al Concorso Nazionale “Città di Genova”.

Dal 1981 al 2007 è stato docente di clarinetto presso l’Istituto Musicale Comunale di Grosseto.

Nel 1994 è stato uno dei fondatori dell’Orchestra Sinfonica “Città di Grosseto” e fino al 2010 ne ha anche ricoperto il ruolo di “primo clarinetto solista”.

Cultore della storia e della letteratura della “famiglia” del clarinetto, affianca spesso nei suoi concerti al clarinetto moderno strumenti antichi e poco frequentati quali il “corno di bassetto” e lo “chalumeau”.

Con questi ultimi ha effettuato tournèe in Italia, Austria, Germania, Francia e Romania dove ha eseguito i rari Concerti di G.Ph. Telemann e A. Rolla, suonando tra l’altro nell’ambito del prestigioso “Bachfest” a Lipsia e nella Salle Gaveau a Parigi.

———————–

Giorgia Cadenasso