Università, borsa di studio per 1 milione di studenti

Università, opportunità borsa di studio per un milione di studenti italiani. Iniziativa promossa da SuperNews per borsa di studio per il settore del giornalismo sportivo.

SuperNews, testata giornalistica di informazione sportiva, promuove un progetto di ricerca volto all’elaborazione di un piano di comunicazione da svilupparsi sui canali social della FIGC per sensibilizzare i tifosi sul tema del razzismo allo stadio.

Sarà soltanto uno lo studente vincitore che verrà premiato con una borsa individuale di 500 euro. L’iniziativa è promossa da SuperNews, testata di informazione sportiva, desiderosa di premiare tutti coloro che abbiano maturato interesse per il settore del giornalismo sportivo. Lo stage potrebbe essere l’inizio della propria carriera professionale nel settore, mentre la borsa di studio potrà coprire le spese sostenute per i libri di testo, materiali per il corso, tasse universitarie, viaggi di istruzione o spese quotidiane per il mantenimento. L’iscrizione è gratuita e potrà essere fatta sul sito istituzionale dell’iniziativa:

https://news.superscommesse.it/iniziative/borsa-di-studio.html

“Crediamo fermamente nelle persone che compongono il nostro team – commenta lo staff di SuperNews – e per questo coltiviamo le capacità di nuovi talenti, elemento fondamentale per la crescita della nostra azienda. Vogliamo offrire un aiuto concreto a chi vuole specializzarsi nel nostro settore”.

I partecipanti dovranno ideare una strategia di comunicazione social della FIGC per sensibilizzare i tifosi sul tema del razzismo allo stadio in vista degli Europei di calcio. Per candidarsi occorre:

1. Essere appassionato del mondo del giornalismo sportivo, nonché essere uno studente iscritto a un’Università italiana e, in particolare, a un corso di laurea triennale o specialistica di una delle seguenti Facoltà: Lettere, Scienze della Comunicazione, Scienze Politiche, Giurisprudenza ed Economia

2. Poter dimostrare l’impegno nel proprio percorso accademico e professionale, in particolar modo nelle materie relative al giornalismo sportivo, attraverso:

· Un documento che attesti l’iscrizione all’Università e il piano di studi con gli esami sostenuti ed esiti

· Un progetto di ricerca, presentato in formato word, pdf o ppt, e dedicato allo sviluppo di un piano di comunicazione volto a sensibilizzare i tifosi sul tema del razzismo. Il piano di comunicazione dovrà approfondire obiettivi, strumenti, canali, tempistiche e messaggio da veicolare. Il piano presentato dovrà prevedere anche un logo, che diventerà il simbolo ufficiale attraverso il quale la FIGC promuoverà la campagna di sensibilizzazione sui suoi canali social.

· Una lettera motivazionale di circa 500 parole che spieghi l’interesse e la passione per il mondo dello sport e in particolare per il racconto degli eventi sportivi internazionali. La lettera motivazionale dovrà essere accompagnata dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali – “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2000”

È possibile inviare la propria candidatura entro e non oltre il 31 Agosto 2021 al seguente indirizzo e-mail ufficiostampa_asap@catenamedia.com con oggetto “Candidatura per Borsa di Studio”, allegando tutta la documentazione richiesta nel bando integrale scaricabile al seguente link: https://news.superscommesse.it/iniziative/borsa-di-studio.html