UniGe prepara gli studenti al DNA Day Contest

Il 25 aprile si celebra, a livello internazionale, il DNA Day per ricordare la data ufficiale di pubblicazione dei primi lavori scientifici sulla struttura del DNA (1953).

In questo contesto, la European Society of Human Genetics bandisce un concorso a premi riservato agli studenti europei degli ultimi due anni delle scuole superiori, denominato European DNA Day Video/Essay Contest 2021.

Per introdurre il tema dell’edizione di quest’anno del concorso e per preparare i 143 studenti delle 11 scuole liguri partecipanti, l’Università di Genova ha organizzato 4 seminari durante i quali ricercatori, esperti e divulgatori forniranno informazioni e spunti per la realizzazione dei saggi (in inglese), in formato testo o video.

