Unige e Ecospray, CapLab: progetto che riduce emissioni delle navi

Ecospray e Università di Genova presentano CapLab, la nuova tecnologia per la riduzione delle emissioni delle navi.

Ecospray e Università di Genova presentano CapLab. Questo laboratorio è dedicato allo sviluppo di nuove tecnologie per la decarbonizzazione per l’ambito navale. In particolare, vengono studiate le celle a combustibile a carbonati fusi (MCFC- Molten Carbonate Fuel Cells), che permettono la cattura dell’anidride carbonica contemporaneamente alla produzione di energia.

Questo sistema di carbon capture è in grado di garantire ottimi risultati in termini di riduzione delle emissioni delle navi. Per le aziende, un forte contenimento delle spese operative. Nei prossimi mesi sono previsti i primi prototipi e i successivi test a bordo nel 2024.

Giovedì 23 marzo 2023 Ecospray e Università di Genova presenteranno CapLab nei locali di Molo Giano, nel cuore del porto di Genova.

Il nuovo CapLab, dove sono concentrate le attività di ricerca & sviluppo di questo progetto, è il frutto di un’importante sinergia pubblico-privato tra Ecospray e il Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale dell’Università di Genova, una collaborazione avviata già da tempo. L’evento del 23 marzo 2023 è parte di un ciclo di incontri dedicati alle diverse anime del laboratorio, quella industriale e quella della ricerca.

Ecospray, parte del gruppo Carnival, è partecipata da Costa Crociere ed è attiva nel settore delle tecnologie. Operazione utile per la riconversione sostenibile per l'industria, soprattutto marittima ma anche terrestre, e la produzione di energie pulite.