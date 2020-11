Unicef, è scomparso il nostro Presidente Samengo

Unicef Liguria, Era nell’aria, è arrivata ieri sera tardi la notizia, questo male invisibile ci ha portato via anche Francesco!

Aveva tanti progetti per non vedere più neppure un bambino soffrire le pene di un mondo pieno di ingiustizie.

Aveva nel cuore un incontro in Liguria per sostenerci nelle tante iniziative, in particolare voleva visitare il Monte di Portofino, il Monte dei Bambini.

Raddoppieremo l’impegno per tenerlo vivo nei nostri cuori ad iniziare stamane al Salone Orientamenti con la presentazione del nuovo Corso universitario multidisciplinare “I diritti dei bambini, la chiave per gli Obiettivi di sviluppo Sostenibile 2030”;

la presentazione del ruolo del Docente Esperto/Garante dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza nel Mondo della Scuola, che ormai è punto di riferimento sicuro anche per la comunità intera;

Abbiamo mantenuto l’impegno: domani insieme alla Direzione dell’1 1 2 -il numero unico delle emergenze “Amico dei Bambini”- presenteremo la Mostra degli elaborati realizzati dai nostri bambini e ragazzi durante il periodo di chiusura forzata.

Ecco credo che l’impegno per gli ideali per il quale ha dedicato la vita, ce lo faccia sentire vicino e con questa spinta proseguiremo la sua battaglia per un mondo più giusto.

Un abbraccio forte in un momento così difficile.Franco