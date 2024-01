Under 14 e over 70 gratis su bus Amt, ma biglietto da 1,50 a 2 euro

Con quasi 13mila card Citypass rilasciate a over 70 o under 14, che potranno quindi viaggiare gratis, scatta oggi la rivoluzione tariffaria del trasporto pubblico genovese.

Dopo la gratuità della Metropolitana, la sperimentazione sarà applicata da Amt Genova, su spinta dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Bucci, in tutte le sue novità.

L’abbonamento annuale è gratis per gli over 70 (dalle 9.30 del mattino in poi) e per gli under 14. Per tutti gli altri scende da 395 a 295 euro (200 under26).

Tuttavia, il biglietto singolo aumenta da 1,50 a 2 euro.

Stamane si sono formate lunghe code davanti alle biglietterie Amt a Brignole e Palazzo Ducale per ottenere la card Citypass.

Per viaggiare gratis è infatti necessario dotarsi della card, gratuita online e a pagamento in biglietteria (10 euro).

Nei giorni scorsi si sono formate code agli sportelli dove sono state rilasciate le ultime card.

Per evitare un ulteriore assalto a biglietterie e server il Comune, di concerto con i sindacati confederali e Amt, ha deciso di concedere due settimane di tolleranza. Niente multe, quindi, agli under 14 e agli over 70 che saranno senza biglietto e senza Citypass (ma comunque con un documento di identità).

Dal 1° febbraio la card sarà invece necessaria.

Da segnalare anche la novità che riguarda i treni. Gli studenti liguri che usano la ferrovia per raggiungere la scuola o l’università possono ottenere un abbonamento annuale gratuito (under 19) o al prezzo di 125 euro (under 26).

La misura coinvolge anche i residenti a Genova (che in un primo momento erano stati esclusi), ma il titolo di viaggio rilasciato sarà valido solo sulla rete Trenitalia.

Chi usa anche i mezzi Amt per spostarsi potrà optare per l’abbonamento integrato Amt-Trenitalia a 200 euro (fino a 26 anni).

Tutte queste “mosse” avvengono nell’ambito di una sperimentazione avviata dal Comune di Genova e Regione Liguria, che vogliono arrivare alla totale gratuità del servizio pubblico in una logica di “mobility as a service” da pagare attraverso le tasse locali o altre forme di entrata, ad esempio il pedaggio per i mezzi privati che vorranno circolare in determinate zone del centro.