Un’altra strada: venerdì sera Matteo Renzi a Genova per presentare il suo libro

A seguito dell’arresto ai domiciliari dei suoi genitori, ieri l’ex premier e attuale santore del Pd Matteo Renzi ha deciso di rinviare la presentazione del suo libro intitolato “Un’altra strada” in programma a Torino.

Tuttavia, oggi su fb ha annunciato che venerdì prossimo sarà prima a Torino (ore 18) e poi a Genova (ore 21,30).

L’appuntamento genovese è al Teatro della Gioventù in via Cesarea.

“Ripartiremo – ha annunciato Renzi – proprio da Torino: appuntamento per venerdì 22 febbraio alle 18. Ho chiesto di prenotare una sala grande il doppio di quella che avevamo fissato ieri. Perché deve essere chiaro anche plasticamente che io non mollo. Che noi non molliamo. Ci vediamo venerdì 22 febbraio alle 18 a Torino e alle 21.30 a Genova. Se qualcuno pensa di fermarmi, non mi conosce”.