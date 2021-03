Una settimana nelle Valli del Parco dell’Aveto

Sarà ancora un weekend sulla neve in Val d’Aveto per questo fine settimana

Meglio non perdere l’occasione per le ultime ciaspolate della stagione.Sabato 13 marzo le Guide del Parco dell’Aveto hanno in programma un’escursione con le racchette da neve nella Foresta del Penna, alla ricerca delle tracce degli animali (prenotazioni: info@parcoaveto.it) mentre il Rifugio Casermette del Penna propone una ciaspolata al Monte Penna per domenica 14 (info e prenotazioni: tel. 349.6446635). In entrambe le uscite sarà possibile noleggiare l’attrezzatura.

Le Guide Meraviglie d’Aveto invece domenica ci porteranno in trekking al Prato Cipolla con pranzo in rifugio; non servono le ciaspole ma sono indispensabili i bastoncini (info e prenotazioni: tel. 349.6446635)