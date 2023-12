Una Samp sotto tono subisce una brutta sconfitta dal Brescia (3-1)

Una Samp sotto tono che non rispecchia le ultime tre vittorie di fila, subisce una brutta sconfitta in trasferta a Brescia.

Pirlo non è presente in panchina in seguito ad un’espulsione per protesta nell’ultimo match e al timone c’è Baronio.

La partita è da subito in salita per i blucerchiati: al 9’ le Rondinelle passano in vantaggio con Jallow.

Poi arriva la “tegola” Vieira, che è costretto ad uscire per un infortunio.

La squadra di Maran non trova resistenza e ne approfitta. Dapprima con Borelli al 33’ e poi con Bjarnason al 41’.

Nella ripresa la Samp ci prova ma crea poco. I blucerchiati protestano per un presunto tocco di mano di Bjarnason in area, mentre il Brescia colpisce la traversa con Van De Looi.

Goal blucerchiato della bandiera ad opera di Giordano, nel finale all’ 87’.

Il tabellino

Brescia-Sampdoria 3-1

MARCATORI: 9′ Jallow, 33′ Borrelli, 41′ Bjarnason, 87′ Giordano.

BRESCIA (4-3-2-1): Lezzerini; Adorni (46′ Papetti), Cistana, Jallow (69′ Huard), Mangraviti; Dickman, Van De Looi, Galazzi (80′ Fogliata); Bjarnason (69′ Bianchi), Bisoli; Borrelli (74′ Moncini). Allenatore: Maran.

SAMPDORIA (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Giordano; Kasami (69′ Stojanovic), Yepes (69′ Ricci), Vieira (29′ Askildsen); Esposito (82′ La Gumina), Verre (69′ Delle Monache); De Luca. Allenatore: Pirlo.

Arbitro: Volpi di Arezzo. Assistenti: Trinchieri di Milano e Galimberti di Seregno. Quarto ufficiale: Lovison di Padova. VAR: Maggioni di Lecco. AVAR: Pagnotta di Nocera Inferiore.

AMMONITI: Yepes, Kasami, Jallow, Adorni, Depaoli, Cistana, Huard.