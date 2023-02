Marco Costantini racconta il suo ultimo libro “L’angelo di stoffa” che presenterà l8 febbraio a Casa Sanremo Writers 2023.

Marco Costantini racconta il suo ultimo libro, i dettagli.

L’autore ha vissuto l’arte come attore teatrale, recitando in un docufilm e scrivendo libri. Dopo il successo de I fiori di Pina, romanzo della collana SenzaBarcode, uscito nel 2021, è il primo autore a contratto con SBS Edizione, con la quale pubblica, a ottobre 2022, L’angelo di stoffa. Il libro, segnalato dall’agenzia di promozione interna alla Casa Editrice, SBS Comunicazione (http://www.sbscomunicazione.it), viene subito selezionato per Casa Sanremo writers e parteciperà alla vetrina il 8 febbraio 2023.

I libri di Marco saranno disponibili, autografati, presso la libreria Ubik di Sanremo di via Roma 91.

Breve sinossi de “L’Angelo di stoffa”:

Un libro che parla di famiglia, ma specialmente dei nonni che con i loro racconti mi hanno accompagnato nella mia infanzia. Quei racconti ancora vivi dentro di me, mi hanno permesso di conoscere la storia della mia famiglia, tramandarla hai miei figli.

L’autore racconta cosa lo ha spinto a scrivere il libro:

“In un momento particolare della mia vita, mentre ero su un treno che mi avrebbe portato lontano, sul quel finestrino è passata tutta la mia vita, così ho scritto il libro.”

Un piccolo estratto da “Angelo di stoffa”:

“La pioggia zitti per qualche attimo, preparandosi a un nuovo scroscio. Federico si levò i capelli dal viso e si inoltrò nell’uliveto. Chissà perché gli venne in mente suo padre. Era scomparso all’improvviso. Un giorno la sua figura era stata inghiottita dal nulla”.

Marco Costantini commenta:

“Questo passaggio è una scena che Federico, mio figlio ha vissuto realmente. Quante volte mi sono chiesto cosa avrà pensato? Non è stata una mia scelta, era stata la situazione che si era creata a volerlo. Non io… ma lui e Rebecca non avevano colpe… oggi sono fortunato, loro fanno parte della mia vita e presto vivrò una fantastica avventura… diventare nonno è un privilegio speciale per me.”

Dove trovare il libro:

https://www.youcanprint.it/langelo-di-stoffa/b/84ee1db2-926b-5f98-bea4-41dcecf0202f

https://amzn.eu/d/8CLbRQI

Marco sui social:

https://www.facebook.com/marco.costantini.16100

Giorgia Cadenasso