Una dentista genovese muore a 91 anni e lascia 5 milioni in beneficenza

Una dentista genovese in pensione, Angela Torelli, scomparsa a 91 anni lo scorso 12 marzo, ha lasciato tra i 4 e 5 milioni di euro (stimati) in beneficienza.

I beneficiari del lascito della professionista di Rivarolo, sono per circa 2,5 milioni la Lega del Filo d’Oro, circa 1,5 milioni “i bisognosi genovesi” assistiti dalle suore della congregazione Piccole sorelle dei poveri.

Inoltre, una casa sulle Dolomiti è stata lasciata all’Associazione italiana per la ricerca sul cancro.

Lo ha riferito oggi il quotidiano genovese IlSecoloXIX.

Esclusi dal testamento i parenti del cognato che, secondo quanto riportato, lo scorso anno avrebbero tentato di metterla sotto tutela.

Ricordata anche l’assistente di una vita, ormai scomparsa: a suo marito è andata infatti una casa a Prato Nevoso.

Ventimila euro ciascuno sono stati destinati alla donna di servizio e all’amministratore che si occupava della gestione degli immobili di famiglia.

A febbraio, sempre a Genova, aveva fatto sensazione il lascito di una riservatissima ex professoressa di italiano di origini nobiliari, Marisa Cavanna, scomparsa a 96 anni lasciando circa 25 milioni in beneficenza a varie associazioni (inclusa una villa in via Giordano Bruno a Genova Albaro).