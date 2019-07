Un weekend di arte e cultura a Ceriale

Mostra del grande ceramista Mario Pespicace

e la decima edizione dell’estemporanea di pittura

Sarà il Prof. Mario Pespicace, ultimo artista in vita della grande scuola di Caltagirone, il grande protagonista della mostra di ceramica dal titolo “Kéramos”, in programma a Ceriale da venerdì 26 fino a domenica 28 luglio.

“Il noto artista ha accettato straordinariamente l’invito per una mostra nel nostro comune, la prima in assoluto nel Nord Italia: gli è stato conferito nel 2011 il prestigioso premio internazionale “Sublimitas” – afferma il consigliere delegato all’artigianato del Comune di Ceriale Rosanna Gelmini.

Inoltre, il Prof Mario Pespicace premierà l’amministrazione comunale di Ceriale per il suo interesse per l’artigianato e la cultura: “Per noi un importante riconoscimento che valorizza il lavoro svolto per promuovere le iniziative culturali e le stesse produzioni artigianali, fiore all’occhiello del nostro territorio e della nostra offerta economica e turistica” aggiunge Gelmini.

La mostra, organizzata dall’assessorato alla Cultura, si svolgerà per tre giorni all’interno dell’oratorio di Santa Caterina a Ceriale, a due passi dalla piazza del Comune: il taglio del nastro è previsto per la giornata di venerdì, alle ore 17:00; gli orari di apertura saranno dalle 17:00 alle 23:00. “Ringraziamo la parrocchia per la location e i commercianti cerialesi che hanno sostenuto l’evento culturale: l’amministrazione comunale è molto soddisfatta per la disponibilità e la possibilità di ospitare questa mostra davvero unica e speciale, con un grande protagonista dell’arte contemporanea, un maestro della ceramica che esporrà tanti prodotti e manufatti frutto della sua grande verve artistica e artigianale” conclude il consigliere delegato Rosanna Gelmini.

E per Ceriale sarà un weekend all’insegna dell’arte e della cultura, nell’ambito del programma di manifestazioni per l’estate 2019: sabato 27 luglio, infatti, si terrà la decima edizione dell’estemporanea di pittura organizzata dalla locale Pro Loco. Inizio alle ore 9:00 con le iscrizioni in piazza della Vittoria, l’evento sarà visitabile sul lungomare di Ceriale fino alle ore 17:00. Alle ore 19 e 30 è prevista la cerimonia di premiazione.