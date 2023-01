Un vero successo per Beppe Peretti all’ Unitre di Albenga

Il valido narratore e fotografo ha affascinato la platea composta non solo da studenti dell' Unitre ingauna ma anche da residenti e cittadini provenienti dai comuni vicini

ALBENGA – Proseguono ad Albenga le iniziative dell’ Unitre Comprensoriale Ingauna, guidata da Claudio Almanzi. Ieri un folto pubblico ha seguito l’interessante intervento del dottor Beppe Peretti dedicato ad una delle sue tante imprese: La Loira in bicicletta.

Intanto proseguono le lezioni nei tre plessi di Albenga, Borghetto Santo Spirito e Ceriale: vi partecipano centinaia di studenti. Anche le conferenze ottengono un notevole successo e, come è avvenuto anche ieri, vengono sempre seguite con grande interesse non solo dagli iscritti, ma anche da residenti e cittadini provenienti dai centri vicini.

Ieri pomeriggio Beppe Peretti ha presentato e commentato con grande “verve” e passione una serie di fotografie ed ha raccontati uno dei suoi tanti interessanti viaggi. Il tema era: “La Loira in bici: dalla sorgente all’ Atlantico tra castelli, abbazie ed antiche città”.

Nelle conferenze Unitre, dopo quelle di Stefano Pezzini, Carlo Lanteri e Beppe Peretti, i successivi relatori saranno Giorgio Barbaria, Antonio Rolandi Ricci, Claudia Andreotta, Nicola Nante e Jacopo Marchisio. Le conferenze termineranno nel mese di aprile.

Fra le altre iniziative del sodalizio universitario ingauno è stato annunciato il programma per i festeggiamenti del Carnevale: si tratta della partecipazione del Gruppo ballo dell’ Uni3 alla sfilata che si svolgerà domenica 12 febbraio, alle ore 15, con partenza da piazza San Michele.

Il gruppo in maschera comprenderà anche i rappresentanti del Senato Accademico dell’Unitre Comprensoriale Ingauna che vestiranno dei costumi che naturalmente non sono delle vere e proprie maschere, ma che rappresentano un importante documento che si riferisce al patrimonio storico del comprensorio albenganese.

I rappresentanti dell’Uni3 indosseranno i costumi della storica Accademia dei Mesti, il cenacolo culturale che a metà del Seicento ad Albenga sostituì la precedente e prima Accademia della Città delle Torri, quella degli Arditi, esistente già dal 1605.

L’ Accademia dei Mesti nacque in piena reazione al gusto barocco; era affiliata all’Arcadia romana del Crescimbeni come Colonia Ingauna quale stemma “piante di giacinto” ed il motto Laeti redeunt.

Per l’ 8 marzo, in occasione della Festa della Donna, sarà invece impegnato il gruppo Uni3 teatro. Nella sede del sodalizio ci sarà il pomeriggio dell’8 marzo uno spettacolo con intermezzo musicale a cui seguirà o una apericena o una pizzata.

“Ma siamo ancora in fase di studio- ci spiega il presidente Almanzi- I comitati di ballo, teatro e gite stanno lavorando assiduamente.

Per le gite abbiamo pensato ad una meta di vicina, per quella di un giorno: potrebbe essere Genova, o ad una città universitaria per quella di due giorni.

Ma a decidere saranno gli stessi studenti in accordo con il comitato delle gite.

Fra le altre iniziative in cantiere ne abbiamo una molto interessante per il mese di marzo: un validissimo docente di Storia dell’Arte terrà una serie di conferenze appositamente studiate per aiutare ad affinare il gusto ed amare e conoscere ancor più il mondo dell’Arte”.

ADALBERTO GUZZINATI