Un uomo è caduto da un palazzo di via Cantore a Genova Sampierdarena ed è morto. Ci sono stati momenti di panico in via Cantore per un uomo che è caduto da un palazzo della via.

Sul posto è giunta un’ambulanza chiamata da alcuni passanti ed la polizia locale.

La polizia ha avviato le indagini del caso per accertare la causa.

Seguono aggiornamenti