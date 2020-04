Un successo il flashmob E(ART)H su Facebook

SAVONA. 23 apr. Ha ottenuto ieri un notevole successo sui social la bella iniziativa dell’ associazione culturale E(ART)H in occasione della Giornata Mondiale della Terra (Earth Day 2020).

Molti filmati, fotografie, interventi e riflessioni sono giunti in particolare dagli associati ed amici del sodalizio savonese ed altrettanti da quello che riunisce in tutta Italia gli artisti ed i simpatizzanti all’ Arte Real Visuale.

“Cari amici- ha commentato su Facebook Lorenza Ilia Rossi- il flashmob dedicato alla Giornata della Terra organizzato dalla nostra associazione ha avuto un grande successo. Per questo motivo, in qualità di Presidente e quindi anche insieme agli associati Roberto Scarpone (vice presidente), Gianluca Cutrupi(segretario), Luca Damonte, Rosanna La Spesa, Paolo Pastorino, Enzo Sabatini, Marina Sabatini e Luana Lenzi, desidero ringraziare tutti coloro che, attraverso video e fotografie hanno voluto dedicare un po’ del loro tempo alla sensibilizzazione per una maggiore coscienza ambientale. Ci sembrava giusto dedicare almeno una intera giornata alla nostra terra. Con la speranza che anche nel prossimo futuro sempre un maggior numero di persone acquisisca una sensibilità è un rispetto per l’ambiente che sono anche segno di coscienza civile”.

Per coloro che volessero rivedere i video e gli interventi è possibile farlo andando a visitare la pagina Facebook di Lorenza Ilia Rossi.

Per quanto riguarda invece la Real Visual Art, è un movimento artistico i cui fondamenti sono stati proposti nell’autunno del 2014 e formalizzati nel maggio del 2015 da un apposito Manifesto a cui hanno aderito decine di artisti italiani e stranieri. “L’intento- spiega ancora Lorenza Rossi- è quello di creare un campo di mediazione tra natura, tecnologia ed humanitas. La Real Visual Art è il tentativo cosciente, da parte dell’artista, di riappropriarsi della realtà attraverso la ricognizione e la memoria”

Sono proprio la realtà ed il rispetto della natura i principali obiettivi che gli artisti realvisuali cercano ed inseguono, come un leitmotiv, della propria opera. Il Movimento, nato a Savona, ha già prodotto diversi Manifesti, che sono stati pubblicati ed hanno suscitato ampio interesse e discussioni nella critica contemporanea.

Per chi ne volesse sapere di più è sufficiente visitare la pagina Facebook Real Visual Earth Movement che tiene aggiornati i soci ed i simpatizzanti sulle iniziative del sodalizio, oppure mandare un messaggio all’ indirizzo di posta elettronica real.visual.artmovement@gmail.com

CLAUDIO ALMANZI