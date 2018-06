Un successo ad Alassio le Passeggiate con Amnesty

SAVONA. 5 GIUG. Hanno preso il via le tradizionali passeggiate con Bruno Schivo, organizzate da Amnesty International. Il primo itinerario ha portato i partecipanti lungo la Via Iulia Augusta da Albenga ad Alassio. Il prossimo appuntamento è previsto per domani 6 giugno e sarà dedicato al “Burgus Alaxii”.

I partecipanti si ritroveranno, alle ore 17, presso il Palazzo del Comune di Alassio. Si tratta di un itinerario che porterà a visitare le chiese ed i carrugi del vecchio borgo.

Questi i successivi appuntamenti del mese di giugno.

“La Via Iulia Augusta” (il 16 giugno). Ritrovo ad Albenga, alle ore 17, in piazza S.Michele (Civico Museo Ingauno). In programma la visita guidata ai monumenti funerari di epoca imperiale, lungo il tracciato della via romana. Arrivo previsto ad Alassio alle ore 19 e 30 nel piazzale di Santa Croce. Da qui si scenderà ad Alassio. Per chi proviene da Alassio si suggerisce di raggiungere Albenga con autobus di linea (fermata a 200 m. dal punto di ritrovo). L’escursione non presenta particolari difficoltà, ma è necessario l’ uso di scarpe adatte a percorsi su mulattiera e sentiero. Il ritorno ad Albenga può essere effettuato con autobus di linea.

“Gli Inglesi ad Alassio” (27 giugno). Il ritrovo, alle ore 17, presso il Palazzo del Comune per la visita ad alcune delle testimonianze del periodo “inglese” di Alassio tra cui la “West Gallery”, l’ English Library e l’ Hanbury Tennis Club. Percorso è privo di qualsiasi difficoltà, ma si consigliano scarpe adatte a percorrere sentieri e mulattiere.

“Non solo spiaggia. 100 e più anni di Turismo ad Alassio” (13 giugno). Il ritrovo è alle ore 21 presso il Palazzo del Comune di Alassio per la visita guidata ad alcuni dei luoghi simbolo della storia del turismo alassino lungo un percorso privo di qualsiasi difficoltà.

Il benemerito e noto studioso professor Bruno Schivo da anni (ed a titolo del tutto gratuito) è impegnato, attraverso queste passeggiate, in modo ammirevole in questa campagna di promozione e divulgazione circa il patrimonio artistico, storico, architettonico e devozionale del comprensorio alassino. Per avere maggiori informazioni su queste ed altre iniziative di Amnesty International è possibile contattare il numero telefonico 3283066168, oppure scrivere direttamente all’accompagnatore all’indirizzo di posta elettronica bruno.schivo@iol.it

CLAUDIO ALMANZI