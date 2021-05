Un seminario gratuito sull’uso dei social per il business

‘Eccellenze in digitale’, il 4 maggio webinar gratuito dedicato all’uso dei social per il business. Iniziativa della CCIAA Riviere di Liguria per lavoratori e aziende.

Quinto appuntamento, martedì 4 maggio, con i webinar gratuiti organizzati dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona, tramite il proprio ufficio Pid (Punto impresa digitale), per aiutare le imprese e i loro lavoratori a migliorare competenze digitali e presenza sul web.

“I social per il business: imparare a scegliere e utilizzare canali ulteriori ed emergenti” è il titolo del webinar in programma dalle 10.30 alle 12.30 e curato da Francesco Berni. Il seminario è finalizzato a presentare le principali caratteristiche e peculiarità di alcune piattaforme social emergenti e secondarie, prospettando come e se utilizzarle in una strategia integrata di comunicazione online.

L’accesso al webinar è aperto a tutti i lavoratori e referenti delle imprese di Imperia, La Spezia e Savona con iscrizione da effettuare attraverso il form QUI

I webinar di formazione proposti dalla Camera di Commercio nei mesi di marzo, aprile e maggio rientrano nel progetto “Eccellenze in digitale”, iniziativa di Unioncamere supportata da Google.

Informazioni, programma e calendario sul sito della Camera di Commercio QUI.