“Un mare di solidarietà” sabato all’Acquario di Genova con Eco Eridania

Sabato, a partire dalle ore 18, ospiti dell’Acquario di Genova, alla presenza di delegazioni provenienti da tutte le filiali, istituzioni e amici del mondo dello spettacolo, Gruppo Eco Eridania dedicherà la tradizionale cena aziendale ad un fine nobile, raccogliendo risorse per importanti azioni di carità.Partner dell’evento è la Fondazione Francesca Rava: una collaborazione che negli ultimi quattro anni ha permesso il sostegno di grandi progetti di solidarietà (in particolare nel 2015 la realizzazione dell’ambulatorio pediatrico in Via Prè a Genova per la prima assistenza sanitaria di migliaia di mamme e bambini; nel 2016 la scuola materna di Eggi (PG) per il sostegno alle famiglie terremotate del centro-Italia, nel 2017 il progetto “La Barchetta Rossa e la Zebra” con cui abbiamo ristrutturato alcuni spazi delle Case Circondariali di Marassi e Pontedecimo di Genova da dedicare al contrasto della povertà educativa dei minori e favorire la relazione tra figli e genitori detenuti; nel 2018 il progetto denominato “Domus Pittica”, una casa campidanese a Cagliari, inaugurata a Settembre 2019 e divenuta un centro di ascolto e cura per bambini adolescenti e nuclei mamma bambino).

Accanto a questo progetto speciale Gruppo Eco Eridania ha stanziato una speciale borsa di studio per i ragazzi rimasti orfani dalla tragedia del Ponte Morandi di Genova, che sosterrà i costi del loro percorso di studi sino alla maggiore età, senza dimenticare le donazioni raccolte in favore di tutte le associazioni che da diversi anni vengono sostenute (A.I.L., Famiglie SMA, L.I.L.T., Flying Angels, Associazione Gigi Ghirotti, Tutti per Atta ecc..) e l’acquisto di automezzi speciali per persone con disabilità. Riepilogo e dettagli delle iniziative, saranno disponibili sui mezzi social e comunicativi del Gruppo Eco Eridania.

Come ogni anno, il Gruppo Eco Eridania raddoppierà con risorse proprie tutte le donazioni ricevute.

Padrone di casa il Presidente del Gruppo, Andrea Giustini, che ha sottolineato come “Ogni anno e ogni Natale è per Gruppo Eco Eridania un momento speciale per aprire il cuore. Eco Eridania ha intrapreso un viaggio che dal lontano 1988 ci ha portati ad essere oggi azienda leader del mercato. Un viaggio fatto di sfide e grandi successi ma che ci ha anche fatto incontrare tante persone che hanno bisogno di aiuto. E noi ogni Natale siamo pronti a tendere la mano a chi è nel bisogno. Vogliamo riuscire a trasformare il prezioso contributo raccolto insieme agli amici fornitori, ai dipendenti e ai nostri ospiti da tante piccole “gocce”, in ‘un mare di solidarietà”.

L’appuntamento è per le 18:00, nella suggestiva cornice dell’Acquario di Genova per incominciare con l’aperitivo. Alle 18.30, il Sindaco di Genova Marco Bucci ed il Presidente della Regione Giovanni Toti porteranno il loro saluto istituzionale. Alle 19:30 tutti seduti per la consegna degli assegni con le donazioni per poi proseguire con la Cena di Gala dove, attorniati da una calda atmosfera natalizia, gli ospiti degusteranno uno squisito menù natalizio.

E con la cena inizierà lo spettacolo: presentatore d’eccezione sarà lo showman Federico Angelucci (Vincitore del Tale & Quale Show 2018) affiancato da una squadra di comici e cabarettisti di fama come Hernique Balbontin ed Andrea Ceccon (famosi per interpretazioni a Zelig, Colorado Cafè e su AXN-Sky Italia) e proseguirà con la presenza di Roberta Bonanno, artista musicale che proporrà i suoi pezzi. Madrina della serata sarà la bellissima Carlotta Maggiorana (Miss Italia 2019), affiancata da “Stelle dello Sport” di livello mondiale. Durante la serata si terrà la performance di Carlo Truzzi che proporrà il celeberrimo Shadow Show, rendendo la serata ancor di più indimenticabile.

L’intrattenimento musicale sarà poi affidato alle note di Valentina Mey e della sua Band, che concluderanno la serata.