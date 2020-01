Un agile volume che tratta un episodio evangelico

Sabato 11 gennaio alle ore 11 vigilia della festa del Battesimo di Gesù presso la Libreria San Paolo di Piazza Matteotti

Parteciperanno il prof. don Sandro Carbone, il prof. Davide Penna e l’Autore, Piotr Zygulski

Cosa possiamo dire di Gesù di Nazaret? Come affrontare le diversità dei Vangeli? La teologia può sviluppare riflessioni storicamente informate? L’episodio del battesimo di Gesù nel Giordano a opera di Giovanni Battista costituisce un’ottima occasione per un’indagine sugli aspetti fondamentali del metodo storico-critico.

Questo libro spiega in che modo gli studiosi si avvicinano ai testi della Scrittura, come si ricostruisce la figura storica di Gesù e quali criteri si utilizzano per affermare la «storicità» di un episodio evangelico. L’autore, scrive nella postfazione Gérard Rossé, «vuole aiutare il lettore a distinguere tra storia e fede, tra fatto e testo, a cogliere l’intenzione propria dell’evangelista, a capire principalmente che razionalità e fede non solo non si oppongono, ma hanno bisogno l’una dell’altra».

Piotr Zygulski, è laureato in Economia e commercio all’Università di Genova, in Filosofia ed etica delle relazioni all’Università di Perugia e in Ontologia trinitaria a Loppiano. Organista e giornalista pubblicista, dirige la rivista di dibattito ecclesiale Nipoti di Maritain.