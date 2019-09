Ultimo spettacolo di Varazze è lirica

Con “Il Coro Lirico e l’Orchestra di Fiati” si conclude la rassegna “Varazze è Lirica” 2019

Sabato 7 settembre 2019 con inizio alle ore 21:15 a Varazze, nell’insigne Collegiata di S. Ambrogio, l’appuntamento da non perdere è con “Il Coro Lirico e l’Orchestra di Fiati”, l’ultimo spettacolo della dodicesima edizione di “Varazze è Lirica”, eseguito dal Coro Polifonico Beato Jacopo da Varagine, Direttore Giovanni Musso, dall’Orchestra da Camera Beethoven Ensemble, Direttore Matteo Bariani, dal soprano Yukari Kobayashi e dal tenore Silvano Santagata.

«Sabato 7 Settembre: l’ultimo appuntamento della XXII edizione Varazze è Lirica. Vanno in scena il Coro Lirico e l’Orchestra di Fiati

Sabato 7 settembre 2019 alle ore 21.15 nell’Insigne Collegiata di S. Ambrogio in Varazze concerto conclusivo della XII rassegna Varazze è Lirica 2019, la fortunatissima manifestazione, organizzata dall’Associazione Culturale Coro Polifonico Beato Jacopo da Varagine in collaborazione con il Comune di Varazze.

Il concerto conclusivo vedrà la partecipazione del Coro Polifonico Beato Jacopo da Varagine diretto dal M° Giovanni Musso accompagnati all’Organo dal M° Mauro Cossu e dal “Beethoven Ensemble” diretto dal M° Matteo Bariani. Oltre al Coro Beato Jacopo la partecipazione degli affermati solisti: Soprano Yukari Kobayashi e il Tenore Silvano Santagata.

“Per il dodicesimo anno della Manifestazione Varazze è Lirica – afferma Tina Berio, presidente dell’Associazione Culturale Coro Polifonico Beato Jacopo da Varagine – il nostro Direttore Artistico il M° Giovanni Musso, ha costruito una rassegna sempre più innovativa e ricca di artisti importanti. Le serate che abbiamo offerto hanno suscitato emozioni indimenticabili, su tutte ovviamente la serata della consegna del Premio Città di Varazze – Francesco Cilea al grande tenore Alberto Cupido che è risultata una serata davvero magica ed emozionante”.

“Siamo giunti – prosegue – all’ultimo appuntamento della nostra rassegna dove il nostro Coro, il Coro Polifonico Beato Jacopo da Varagine sarà impegnato in prima persona, accompagnati da un Ensemble da camera appositamente formato per questa occasione dal M° Matteo Bariani.

Vorrei ringraziare per il lavoro svolto in questi 12 anni di grandi successi il M° Musso, Tonino Franzone segretario della nostra Associazione, il consiglio direttivo e tutti i Coristi che lavorano dietro le quinte e che senza il loro lavoro e impegno non saremmo stati in grado di ottenere questi splendidi risultati; l’Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco Avv. Alessandro Bozzano e dell’Assessore alla Cultura Mariangela Calcagno, l’amico e tenore M° Silvano Santagata e tutto il numerosissimo pubblico che ci ha accompagnato nel nostro cammino intrapreso undici anni fa.”»