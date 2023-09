Ultima settimana dell’Oktoberfest a Genova, continua con la sua autentica atmosfera bavarese fino a domenica 24

All’interno del calendario di eventi di questa settimana Beer Yoga, OktobeRap, cover band, balli dell’Ottocento e laboratorio di fumetti per i più piccoli

La tredicesima edizione dell’Oktoberfest di Genova, continua con la sua autentica atmosfera bavarese fino a domenica 24 settembre 2023 in Piazza della Vittoria.

Per l’ultima settimana di festa, l’Oktoberfest di Genova presenta un programma che comprende molteplici attività nell’area esterna del Fuoritendone, come la degustazione di birra durante una pratica yoga, l’esibizione di spade laser o i laboratori per bambini di illustrazione e fumetto.

Mentre nel tendone principale sono previste le esibizioni delle due band bavaresi, Die Schweinhaxen fino a mercoledì 20 settembre e Andy & The Glory Riders Of The Apocalypse fino alla fine del weekend. Il tutto accompagnato dalla immancabile birra HB e dalla gastronomia tipica bavarese.

IL PROGRAMMA DELL’ULTIMA SETTIMANA

Lunedì 18 settembre

Ore 20 – Dimostrazione di sciabola italiana e genovese, a cura della Scuola di Scherma Storica Antonio Quintino.

Martedì 19 settembre

Ore 20 – Esibizione di spade laser, a cura di Ludosport Italia.

Mercoledì 20 settembre

Ore 21 – Oktoberap, terza serata della rassegna di dj-set rap novità della tredicesima edizione. Protagonista della serata MA NU, artista che interpreta e costruisce i suoi dj-set attorno alle sonorità black senza darsi confini, con un touch che è il frutto di un forte diggin’ in giro per negozi, mercatini e magazzini di dischi, selezionando nuove produzioni & edit assieme al recupero di vecchi.

Sonorità funk, hip hop, dub, disco, house & jazz, prese e messe in una centrifuga con l’esclusivo utilizzo di dischi a 7 pollici, per un miraggio dinamico e sempre incalzante. Dj di riferimento nel circuito sotterraneo del nord Italia, da qualche anno parte degli artisti resident dell’importante festival Jazz Re:Found, una realtà che è di riferimento in Italia rispetto alla black music in ogni sua forma.

Giovedì 21 settembre

Ore 21 – Oktoberband, la rassegna di musica live dell’Oktoberfest di Genova accoglie gli Alive 80, band pop che porta gli ascoltatori indietro nel tempo con le migliori hit degli anni Ottanta.

Venerdì 22 settembre

Ore 19 – Beer Yoga, la disciplina che unisce i benefici dello yoga con il piacere della birra, curata da Chillingyoga. L’iniziativa, novità della tredicesima edizione, è tenuta da Chilling Yoga di Genova e dall’istruttrice Veronica Lopez. La partecipazione è aperta al pubblico e non è necessario prenotare. È consigliato portare un tappetino da yoga o un asciugamano.

Ore 20 – Dimostrazione di balli storici dell’800, altra novità di questa edizione dell’Oktoberfest genovese. In programma danze tipiche del repertorio scozzese a cura della Compagnia Italiana di Teatro e Danza.

Ore 21 – Oktoberband, sul palco la band 80/89, che con la sua musica fa rivivere i successi degli anni Ottanta.

Ore 24 – Dj-set di Alfredo Biagini.

Sabato 23 settembre

Ore 16 – Wild Angels Country, animazione e balli country che fanno sperimentare l’energia e la vitalità della cultura western.

Ore 16 – Oktobercomics, laboratori per bambini di illustrazione e fumetto, organizzati dalla Scuola Internazionale di Comics.

Ore 19 – Dimostrazione di balli storici dell’800, in particolare del mondo Western Americano con danze sul tema “7 Spose per 7 Fratelli”, a cura della Compagnia Italiana di Teatro e Danza. A condurre le danze Livia Ghizzoni, ballerina professionista e coreografa.

Ore 21 – Oktoberband, il palco ospita la band rock Dead Rabbits.

Ore 24 – Dj-set di Mimmo Baldazzi.

Domenica 24 settembre

Ore 16 – Oktobercomics, laboratori tematici di illustrazione e fumetto per i più giovani che vogliono esplorare il mondo dell’arte visiva, a cura della prestigiosa Scuola Internazionale di Comics.

Ore 21 – OktobeRap, dj-set rap di Dj Kamo, dj attivo musicalmente tra l’Italia e la Svizzera. Partito da Genova alla fine degli anni 90, ha prodotto e suonato live con i migliori artisti italiani contribuendo alla formazione di una scena musicale cittadina che sta sempre di più facendo parlare di sé.

Dal 2011 al 2019 è stato resident dei venerdì dell’Aqa Cafè, un appuntamento fisso che ha raccolto moltissimi ragazzi genovesi uniti dalla voglia di divertirsi. Presenza fissa nei club hip hop ha fatto e fa ballare generazioni di genovesi, e non solo, portando avanti un messaggio di “Peace, Unity, Love and Havin’ Fun”, principio cardine della cultura hip hop.