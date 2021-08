Ultima serata di Zuccarello Riden…Z 2021. La rassegna di cabaret del ponente ligure chiude con Alberto Patrucco in “Vedo Buio!”.

Ultima serata di Zuccarello Riden…Z 2021 a Savona, sesto appuntamento

Alberto Patrucco in “Vedo Buio!”

Si chiude per quest’anno l’evento cabaret del ponente ligure a Zuccarello con l’ultima serata della rassegna “Zuccarello Riden…Z”.

Grande successo della rassegna che ha visto di volta in volta ogni venerdì di luglio e agosto susseguirsi sul palco comici di spessore nazionale come Mario Zucca, Fabrizio Fontana, Marco Rinaldi ed Enzo Paci, Beppe Altissimi, Carlo Frisi.

Venerdì 20 agosto alle ore 21.30 è la volta di Alberto Patrucco in “Vedo Buio!”.

I più fedeli estimatori di Alberto Patrucco ricorderanno questo titolo in libreria e come incipit dei suoi monologhi televisivi.

Ma VEDO BUIO! è prima di tutto uno spettacolo dal vivo;

una panoramica al vetriolo sui tempi che stiamo vivendo, intrisa di comicità vera, dunque non indulgente o auto-consolatoria.

Liberato dagli orpelli del quotidiano, lo spettacolo assume in questo modo tutta un’altra angolazione: attinge dalla cronaca, certo, ma si alimenta anche di più ampi scenari storici.

E sullo sfondo, le tante vicende che hanno condizionato – e segnano ancora – il nostro attuale stile di vita.

In VEDO BUIO!, Alberto Patrucco non risparmia niente,nessuno e nemmeno se stesso.

Così, tanto per tornare a ridere… sul serio.

Alberto Patrucco:

noto soprattutto per aver partecipato a Zelig e Colorado Cafè, Maurizio Costanzo Show e Facciamo Cabaret.

Partecipa poi a Stasera c’è Funari ed entra nel cast fisso in Colorado e Zelig.

È stato ospite anche in vari programmi come Ballarò e Funari News.

Ha scritto per la Mondadori i libri “Tempi Bastardi” e “Vedo Buio!”.

Inoltre ha prodotto due CD dedicati all’opera cantautore francese Georges Brassens:

“Chi non la pensa come noi” distribuito da Edel Music e “Segni (e) particolari” distribuito da Sony Music.

Quest’ultimo insieme ad Andrea Mirò e con la partecipazione di:

Ale e Franz, Eugenio Finardi, Ricky Gianco, Enzo Iacchetti, Enrico Ruggeri.

Nel 2007 vince il Delfino d’oro alla carriera (Festival nazionale adriatica cabaret).

La rassegna “Zuccarello Riden…Z” è finalizzata alla valorizzazione del borgo medioevale di Zuccarello.

E’ uno dei Borghi più belli d’Italia che vanta una storia straordinaria, che racconta di una cittadina pronta ad accogliere i visitatori con il suo spettacolare Castello, la sua via principale caratterizzata dai magnifici portici originali che s’intrecciano con tipici carruggi liguri di straordinaria bellezza.

Venerdì 20 agosto 2021, dalle ore 19.00 musica di sottofondo nel borgo e dj set in area spettacolo sita in località Balzo fuori le mura dove alle 21.30 inizierà lo show del comico Alberto Patrucco. Come sempre non mancheranno le soprese musicali pre-spettacolo con Luca Galtieri ed i suoi stravaganti artisti.

Lo spettacolo di Alberto Patrucco è ad ingresso gratuito.

Si consiglia la prenotazione del posto a sedere su www.tgevents.it sezione “Prenota il tuo evento”.

Oppure telefonando a Eccoci Eventi 0182554886.

Ingresso libero consentito fino ad esaurimento posti a sedere prestabiliti in base alle normative vigenti.

Per accedere all’area spettacolo occorre la presentazione del “GreenPass” (certificazione verde anti Covid 19).

O in alternativa la certificazione dell’avvenuto tampone molecolare o antigenico rapido, effettuato nell’arco delle precedenti 48 ore l’evento.

Il Sindaco di Zuccarello Claudio Paliotto dichiara quanto segue:

“Siamo stanchi ma soddisfatti.

Anche questa edizione sta volgendo al termine e l’amministrazione comunale ci tiene a ringraziare tutta l’organizzazione che è stata corale.

A partire dalla proloco di Zuccarello, Croce Bianca e Protezione Civile,

la cittadinanza intera e tutte le attività commerciali del borgo, le Forze dell’Ordine, gli sponsor”.

“Zuccarello Riden…Z” è organizzato dal Comune di Zuccarello, con il Patrocinio della Regione Liguria.

In collaborazione con la Pro loco di Zuccarello, Direzione Artistica Eccoci Eventi Alassio, Impresa di Costruzioni Icose Spa,

Cerruti Spa, Fiorin Arredamenti, Media Partners Tgevents.it Tgevents Television.

Si ringraziano I Borghi più belli d’Italia, l’Associazione Antiche vie del sale, Les plus beaux villages de la terre.

Tutte le giornate in rassegna saranno riprese dalle telecamere di Tgevents Television;

programma tv settimanale che dedicherà all’evento dei servizi speciali per il TgBeach estate 2021 con protagonisti gli stessi comici in programma.

TgBeach 2021 andrà in onda su tutto il circuito televisivo di Tgevents Television, network.

Questo comprende più di 80 emittenti regionali ed emittenti nazionali come Canale Italia 83 e Boom Channel Canale 68 del digitale terrestre.