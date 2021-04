UK | E’ morto il principe Filippo, aveva 99 anni

E’ morto all’età di 99 anni, il principe Filippo, consorte della regina Elisabetta, era nato a Corfù il 10 giugno 1921.

Di recente era stato dimesso dopo alcune settimane in ospedale a Londra a causa di una non meglio precisata infezione, non legata al Covid, alla quale si erano aggiunti problemi al cuore.

Ad annunciarlo la stessa regina con n una nota diffusa da Buckingham in cui la sovrana esprime “profonda tristezza” per la perdita “dell’amato marito”.

Il duca di Edimburgo, che avrebbe compiuto 100 anni a giugno, aveva celebrato a novembre i 73 anni di matrimonio con la quasi 95enne Elisabetta II.

Poche righe toccanti esprimono il dolore della regina Elisabetta: “E’ con profonda tristezza – si legge in una nota – che Sua Maestà la Regina annuncia la morte del suo amato marito, Sua Altezza Reale il Principe Filippo, Duca di Edimburgo, spirato pacificamente stamattina nel Castello di Windsor. Ulteriori annunci saranno dati a tempo debito. La Famiglia Reale si unisce alle persone che nel mondo sono in lutto per la perdita”.

Su Twitter si legge sull’account di “The Royal Family”: “È con profondo dolore che Sua Maestà la Regina ha annunciato la morte del suo amato marito, Sua Altezza Reale il Principe Filippo, Duca di Edimburgo. Sua Altezza Reale è morta pacificamente questa mattina al Castello di Windsor.”

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.

His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021