Udinese-Spezia, la sfida che non conosce il segno X

Udinese e Spezia non hanno mai pareggiato nelle tre sfide disputate in Serie A: bilancio di due vittorie friulane e una della squadra ligure.

Il primo storico successo dello Spezia in Serie A è arrivato proprio alla Dacia Arena (2-0 il 30 settembre 2020 grazie alla doppietta di Galabinov) nel primo incrocio tra le due squadre; i friulani hanno poi vinto i due confronti successivi sempre per 1-0 (incluso il match d’andata lo scorso 12 settembre). Considerando le sfide tra Serie A, Serie B e Coppa Italia lo Spezia ha vinto nove dei 16 precedenti; completano il parziale un pareggio (0- 0 in Serie B nel 1949) e sei vittorie dell’Udinese. L’Udinese è imbattuta e ha vinto due delle cinque sfide contro squadre liguri in questa Serie A (3N) con tre clean sheets nel parziale, dopo che aveva perso quattro delle precedendi sette (2V,1N) tra cui la gara interna contro lo Spezia del settembre 2020. Lo Spezia invece ha perso le ultime due gare di Serie A giocate come anticipo del sabato (contro Lazio e Torino) dopo che aveva subito un solo ko, nel novembre scorso contro l’Atalanta, nelle precedenti sei.