Udinese-Spezia, Italia: Vittoria che ci riempe d’orgoglio

Al termine della sfida vinta in casa dell’Udinese, mister Vincenzo Italiano analizza così la splendida prova dei suoi.

“Nel primo tempo abbiamo giocato un ottimo calcio, nella ripresa l’Udinese è molto aggressiva e l’inferiorità numerica ha reso poi tutto più difficile, ma i ragazzi sono stati bravissimi a concedere solo un’occasione e a non mollare mai un centimetro fino al triplice fischio finale; in Serie A è determinante saper soffrire, sappiamo che il campionato lo richiede e noi siamo felici di aver ottenuto la prima storica vittoria in campionato mettendo in campo anche questa qualità.

Siamo stati molto bravi a restare molto corti per tutta la durata del match, migliorando molto rispetto alla gara con il Sassuolo che ci aveva visto in difficoltà tra le linee; abbiamo sedici calciatori nuovi, non abbiamo praticamente preparato il campionato, ma oggi abbiamo dato prova che questo è un gruppo vivo e determinato a render la vita difficile a tutti.

Tre partite ravvicinate per una neopromossa non sono una cosa semplice, ma noi vogliamo onorare questo campionato fino alla fine e non ci sentiamo assolutamente la vittima sacrificale.

Galabinov? Per noi è un acquisto fondamentale, perché è un ragazzo che si sta mettendo al servizio dei compagni, un trascinatore e sono felice che vivendo un grande momento”.