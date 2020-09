Udinese-Spezia, 25 convocati da mister Italiano

Dopo l’esordio in campionato avvenuto domenica scorsa contro il Sassuolo, domani le Aquile di mister Italiano torneranno in campo contro l’Udinese nel recupero della prima giornata, nel match in programma mercoledì alle ore 18:00 sul manto erboso della “Dacia Arena”.

Per l’occasione il tecnico aquilotto ritrova in gruppo Maggiore e Terzi, reduci dal turno di stop rimediato in occasione della finale playoff dello scorso 20 agosto, oltre a Riccardo Marchizza, che smaltiti i guai muscolari è nuovamente pronto a scendere in campo con la maglia bianca. Dell’Orco e Estevéz, non al meglio, al lavoro in Liguria per recuperare in vista del prossimo incontro.

Ecco la lista dei convocati aquilotti:

PORTIERI: 1.ZOET, 12.KRAPIKAS, 77.RAFAEL

DIFENSORI: 3.RAMOS, 5.MARCHIZZA, 7.SALA, 19.TERZI, 20.BASTONI, 21.FERRER, 22.CHABOT, 28.ERLIC, 69.VIGNALI

CENTROCAMPISTI: 6.MORA, 8.RICCI, 10.AGOUME’, 16.BARTOLOMEI, 25.MAGGIORE, 26.POBEGA, 27.DEIOLA

ATTACCANTI: 9.GALABINOV, 11.GYASI, 17.FARIAS, 31.VERDE, 80.AGUDELO, 91.PICCOLI