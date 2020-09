Gli agenti del Commissariato di Chiavari hanno denunciato un genovese di 37 anni per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Il giovane, in evidente stato di ebbrezza, ha prima molestato alcune ragazze presenti in un bar per poi offendere gli operatori intervenuti per calmarlo.

Non contento il 37enne, con svariati precedenti di Polizia, ha cercato di evitare la sua identificazione spingendo con violenza i poliziotti.

Per lui è scattata anche la sanzione per ubriachezza.