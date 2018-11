Ubriaco molesta avventori bar di via S. Vincenzo: 23enne genovese denunciato

Ieri i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, al termine di accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale un 23enne residente a Santa Margherita Ligure, pregiudicato.

I militari sono infatti intervenuti in un bar nella zona di via S. Vincenzo a Genova perché chiamati dal proprietario che non era riuscito ad allontanare il 23enne che in stato di manifesta ubriachezza molestava gli altri avventori del locale.

Ala vista delle divise, il giovane è andato in escandescenze, insultando e opponendo resistenza al controllo dei carabinieri.