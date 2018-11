Furti Upim via XX Settembre e Ipercoop Carasco: presi due genovesi e due ecuadoriani

Ieri i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà due genovesi e un ecuadoriano per tentato furto aggravato in concorso. I tre avevano tentato di rubare un capo di abbigliamento dal grande magazzino Upim in via venti Settembre a Genova.

La refurtiva di poco valore, è stata restituita al titolare responsabile della rivendita.

Sempre ieri, i Carabinieri della Stazione di Carasco hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato un 19enne ecuadoriano poiché sorpreso a rubare capi di abbigliamento nel centro commerciale Ipercoop.

La refurtiva, di modesto valore, è stata recuperata e restituita al titolare responsabile della rivendita.