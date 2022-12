Twin Peaks, è morto a 85 anni il compositore Angelo Badalamenti

Il ricordo di Criterion Collection con un video

Angelo Badalamenti, il compositore della musica di ‘Twin Peaks’ e di ‘Mulholland Drive’ di David Lynch, è morto all’età di 85 anni.

Lo riportano i media locali precisando che il pianista statunitense è deceduto nella sua casa in New Jersey.

Annunciando la scomparsa dello zio, una nipote di Badalamenti, Frances, ne ha ricordato il lavoro e le sue relazioni e collaborazioni di lavoro con David Bowie, Michael Jackson, Paul McCartney, Nina Simone, Julee Cruise, Isabella Rossellini, Dolores O’Riordan, Anthrax, Dokken, Eli Roth”, oltre che naturalmente a Lynch.

La nipote ha sottolineato che Angelo era sempre rimasto fedele alle sue radici: non aveva mai lasciato il New Jersey per Los Angeles.

Fin da giovane era considerato un pianista e compositore naturalmente dotato. Da insegnante di musica in una scuola media di Brooklyn era diventato il coach di voce che avrebbe dovuto aiutare Isabella Rossellini a cantare una canzone per il film del 1986 di Lynch Blue Velvet.

Quando però il regista non riuscì ad assicurarsi i diritti per la cover, Badalamenti e Lynch scrissero una nuova canzone assieme, con colonne sonore anche per altri film di Lynch come Wild at Heart, Lost Highway e The Straight Story.

Angelo Badalamenti compose temi musicali per le Olimpiadi di Barcellona del 1992, scrisse una canzone country con Norman Mailer e colonne sonore per film di registi come Paul Schrader, Jean-Pierre Jeunet, Jane Campion, Danny Boyle ed Eli Roth.

«Buonanotte all’amato compositore Angelo Badalamenti si legge sul profilo Twitter di ‘Criterion Collection’. Ricordiamo il suo genio sonoro con questo bellissimo momento tratto da un’intervista sulla nostra uscita di TWIN PEAKS: FIRE WALK WITH ME (1992)—con un’esibizione di ‘The Voice of Love’, una delle canzoni più memorabili del film.»

Goodnight to beloved composer Angelo Badalamenti. 💔 We’re remembering his sonic genius with this beautiful moment from an interview on our release of TWIN PEAKS: FIRE WALK WITH ME (1992)—featuring a performance of “The Voice of Love” one of the film’s most memorable songs. pic.twitter.com/6Jk5VAByO5 — Criterion Collection (@Criterion) December 12, 2022