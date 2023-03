Tutto pronto per la Fiera di San Giuseppe in programma dal 17 al 19 marzo a La Spezia. Croce Rossa scende in campo al servizio dei cittadini.

Tutto pronto per la Fiera di San Giuseppe in partenza venerdì.

Squadre a piedi di soccorritori e un medico in servizio per tutti i tre giorni

È pronta a mobilitarsi anche la macchina organizzativa della Croce Rossa per la Fiera di San Giuseppe. Circa 30 volontari saranno impegnati per tutti e tre i giorni della manifestazione per garantire l’assistenza sanitaria ai partecipanti, pronti a intervenire in caso di necessità in coordinamento con il 118 e con il supporto di un’ambulanza.

In passeggiata Morin (lato ponte Revel) sarà presente il camper-ambulatorio CRI che verrà gestito dalle Infermiere Volontarie della Croce Rossa, mentre tutto il percorso della Fiera verrà controllato da squadre a piedi, formate da soccorritori dotati di opportuna strumentazione sanitaria.

Per tutti i tre giorni della Fiera, inoltre, la Croce Rossa metterà a disposizione un medico, che sarà in servizio dalle 08.00 alle 19.30 per far fronte ad eventuali emergenze.

Nello stesso punto in passeggiata Morin (lato ponte Revel) non mancherà la tradizionale lotteria di beneficenza, il cui ricavato verrà destinato all’assistenza delle famiglie in difficoltà economica che chiedono aiuto alla Croce Rossa: in palio tanti giochi, peluche e oggettistica varia.

Sabato 18 e domenica 19 marzo i soccorritori CRI garantiranno anche l’assistenza sanitaria per l’apertura straordinaria del deposito dei treni storici di Migliarina, dove è previsto l’arrivo di un notevole flusso di visitatori.