Tursi approva all’unanimità proposta di Corso: ok a limitatori di sagoma in Sopraelevata

Buonsenso. Oggi il consiglio comunale di Genova ha approvato all’unanimità (31 voti su 31) la mozione della Lega, presentata su proposta della consigliera Francesca Corso, per installare limitatori di sagoma alle entrate della strada Aldo Moro.

«Voglio ringraziare l’amministrazione comunale – ha spiegato Corso – per avere accolto la mia proposta di installare dei limitatori di sagoma in prossimità delle principali entrate della Sopraelevata per impedire l’accesso a tutti i mezzi che per peso e dimensione superano i limiti consentiti.

La mozione si è resa necessaria a causa della grande quantità di tir e mezzi pesanti che, erroneamente, hanno percorso negli ultimi tempi la sopraelevata.

A seguito del tragico crollo del Ponte Morandi, infatti, la direttrice principale per giungere direzione levante in caso di uscita a Genova Ovest è proprio la strada Aldo Moro. Questo alla lunga avrebbe potuto provocare danni a causa del peso eccessivo di questi veicoli.

Inoltre, l’installazione di questi limitatori e di opportuna segnaletica, permetterà agli agenti della polizia locale di evitare di presidiare gli ingressi della sopraelevata e di venire smistati in altre zone della città che ne hanno più bisogno».