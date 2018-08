Turisti ubriachi si arrampicano su pennone del Galeone: portati in caserma e denunciati

Nella tarda serata di ieri tre turisti di nazionalità inglese e sudafricana, di età compresa tra i 28 ed i 31 anni, hanno provato ad arrampicarsi sul pennone del Galeone, nota attrazione turistica ormeggiata al Porto Antico di Genova.

Immediato l’intervento dei Carabinieri, su segnalazione di diverse persone, che hanno fatto scendere in sicurezza i turisti per poi accompagnarli in caserma, dove sono stati identificati e, stante anche lo stato di ubriachezza in cui versavano, sono stati denunciati in stato di libertà per le ipotesi di reato di ubriachezza molesta ed invasione di terreni/edifici.

Una vacanza a Genova finita male.