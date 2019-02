Tunnel Fontanabuona, Toti incontra sindaci. Costa e Pisani: avanti con studio fattibilità

“In merito all’opera infrastrutturale del tunnel della Fontanabuona, esprimiamo e rinnoviamo il nostro pieno e totale appoggio a favore della sua realizzazione. Nella riunione di oggi con il governatore Toti, tutti i sindaci della vallata sono venuti a Genova per portare le istanze avanzate dal territorio e dai cittadini che sostengono pienamente la creazione di quest’opera fondamentale”.

Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali di maggioranza Andrea Costa e Gabriele Pisani (Liguria popolare).

“Grazie al tunnel – hanno aggiunto – si potranno collegare diverse aree territoriali della nostra Regione garantendo maggiori benefici e vantaggi ai cittadini che si devono spostare nel territorio e rilanciando l’economia di una intera vallata permettendo inoltre uno sbocco di quella congestionata della riviera.

Da parte nostra, ci siamo già attivati per far reperire alla giunta regionale i fondi necessari per far avanzare lo studio di fattibilità e portarlo a un livello adeguato, affinché si possa effettuare un calcolo reale del costo complessivo dell’opera, tassello fondamentale e serio per arrivare alla sua realizzazione.

Reputiamo inoltre che sarà molto utile far rientrare la realizzazione di queste opere nell’ambito della contrattazione che partirà a breve per avere una maggiore autonomia regionale.

La gestione della realizzazione di queste opere ricadrà completamente nelle scelte regionali, rapidizzando sicuramente le tempistiche e il costo più preciso di questo lavoro servirà per meglio inquadrarlo e inserirlo all’interno dell’elenco di tutte quelle opere che oggi servono più che mai alla nostra Regione e che da troppo tempo ormai le aspetta”.